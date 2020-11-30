BİM 4 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market bu hafta da birçok yeni ürün gelecek. BİM 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde katı meyve sıkacağı 249 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, sahan 49,90 TL, 24 cm tava 79,90 TL, saç kesme makinesi 89,90 TL, burun kıl alma cihazı 24,90 TL, çift kişilik yatak örtüsü 79,90 TL, ortopedik yastık 29,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM bu hafta aktüel ürünlerinin tamamı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BİM aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Haftanın fırsatları arasında nelerin olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Kasım’da BİM markette 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, 3 katlı çamaşır kurutmalık 99,90 TL, fincanlı filtre kahve makinesi 159 TL, 8 parça tencere seti 279 TL, 14 cm sütlük 19,90 TL, kamp bıçağı 79,980 TL, kaşıklık 4,95 TL, saç kesme makinesi 89,90 TL, burun kıl alma cihazı 24,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.