BİM 4 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu içerisinde elektronik ürünler ile dikkat çekiyor!

BİM 4 Eylül kataloğu ile bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Oyuncak ve pek çok aksesuarın yer aldığı katalogda, mutfak ürünleri, seyahat gereksinimleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler



Oppo Cep Telefonu A5 2020

• 6.5'' LCD IPS HD Gorilla Glass 3

• Android 9.0 Pie

• Qualcomm Snapdragon 665 2.0 GHz

• Ram 3GB 1866 MHz Hafıza 64 GB

• Kamera Arka: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Kamera Ön: 8M

• Pil Gücü 5000 mAh

• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu

• Yüz Tanıma