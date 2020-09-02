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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 17:40 | 

BİM 4 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu içerisinde elektronik ürünler ile dikkat çekiyor!

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da mağazalarda yer alacak çeşitli ürünlerin tanıtımını gerçekleştiriyor. Oppo marka A5 cep telefonu, turbo fırın, kahve ve baharat öğütücü, termos çantalı saklama kapları, mutfak yardımcısı, deri ayakkabı ve daha birçok ürün BİM 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, 4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünler ve fiyat bilgileri

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1
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BİM 4 Eylül kataloğu ile bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Oyuncak ve pek çok aksesuarın yer aldığı katalogda, mutfak ürünleri, seyahat gereksinimleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

Oppo Cep Telefonu A5 2020
• 6.5'' LCD IPS HD Gorilla Glass 3
• Android 9.0 Pie
• Qualcomm Snapdragon 665 2.0 GHz
• Ram 3GB 1866 MHz Hafıza 64 GB
• Kamera Arka: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Kamera Ön: 8M
• Pil Gücü 5000 mAh
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• Yüz Tanıma

2
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Mini Tost Makinesi
• Özel yapışmaz kaplama pişirme plakaları
• Led güç gösterge (kırmızı) ve cihaz hazır (yeşil) ışıkları

3
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Termos Çantalı Saklama Kapları
• Sıcak/soğuk korumalı elde ve omuzda taşınabilir çanta
• (1 adet 1100 ml / 2 adet 450 ml sızdırmaz saklama kabı çantada olacak şekilde)

4
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Mutfak Yardımcısı
• Sebze ve meyveleri hem baskı uygulayarak hem deipli makara sayesinde manuel olarak doğramanıza yardımcı olur

5
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Deri Casual Erkek Ayakkabı
• 40-43 numara
• %100 Hakiki deri

6
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Cyclone Elektrikli Süpürge
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi

7
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Trend Yolluk ~120x180 cm
• Latex taban
• Kaydırmaz

8
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4’lü Puding Kabı Seti
• Puding, helva, muhallebi vb gıda ürünlerini şekillendirmede kullanılır.Üst kapağını çıkardığımızda yapışmadan içindekini tabağa bırakır

9
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Smart Drone
• Havada sabitleme özelliği
• Otomatik kalkış – iniş özelliği

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