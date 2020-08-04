BİM 4 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM kataloğu
BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri raflara ekleniyor. 4 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bugün gelen ürünler arasında içecek çeşitleri ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Broşür içerisinde banyo kesesi 5,95 TL, yüz kesesi 4,95 TL, aloe vera jel 19,90 TL, kese sabunluk 7,95 TL, saç bakım serumu 19,90 TL, durulanmayan bakım kremi 19,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı...
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4 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bugün eklenen ürünler arasında vücut parfümü 9,95 TL, 5’li makyaj aksesuarı 19,90 TL, ultra esnek led ayna 39,90 TL, makyaj fırçası temizleme aparatı 4,95 TL, sıvı saç kremi 18,90 TL, kese sabunluk 7,95 TL, saç bakım serumu 19,90 TL, durulanmayan bakım kremi 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor.