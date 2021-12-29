BİM 31 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu cuma gelecek ürünler listesi
Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirimli fiyatlarıyla alışveriş severlerle buluşturan BİM kataloğu merakla bekleniyor. BİM 31 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu cuma gelecek ürünler listesinde koşu bandından çalışma masasına, oyuncaklardan, pijama takımlarına, elektronik ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine pek çok ürün yer alıyor. Peki bu hafta BİM kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte BİM 31 Aralık 2021 kataloğu...
BİM'de bu hafta Türk kahvesi makinesi 389,00 TL, ipli doğrayıcı 99,90 TL, 4'lü renkli kahve fincanı 37,50 TL, dikdörtgen borcam tepsi 44,90 TL, krep tavası 39,90 TL, çift kişilik battaniye, pijama takımı 59,90 TL, oyuncak bebek 69,90 TL, oyuncak jip çeşitleri 22,50 TL, katlanır akıllı koşu bandı 2.499,00 TL, çalışma masası 449,00 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM 31 Aralık aktüel ürünler kataloğu...