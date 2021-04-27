BİM 30 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 30 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde şarjlı kablosuz dikey süpürge 799 TL, buhar jeneratörlü ütü 799 TL, aksesuar ve takı dolabı 179 TL, 4 bölmeli çok amaçlı dolap 199 TL, rendeli blender seti 299 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler aktüel kataloğa yoğun ilgi gösteriyorlar. 30 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde mini fırın 199 TL, stant mikser mutfak şefi 1.150 TL, tek fiyat çelik ürünleri 42,90 TL, masa örtüsü 11,90 TL, 3’lü dinamik ankastre set 1.199 TL, çift musluklu semaver 79,90 TL, 32 parça piknik seti 29,90 TL, yuvarlak mangal ızgarası 119 TL fiyatı ile bulunuyor.