BİM 3 Temmuz aktüel kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM kataloğu

3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta market raflarına cuma günü yeni ürünler eklenecek. BİM aktüel ürünleri arasında bu hafta ışıklı scooter 99,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 149 TL, merserize çocuk şapka 9,95 TL, 100’lü oyun havuzu topu 19,90 TL, cam set üstü ocak 339 TL, el mikseri 89,90 TL, oyun hamuru sepeti 14,90 TL, stantlı yaldızlı fincan seti 44,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
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BİM aktüel ürünleri cuma günü raflara eklenecek. 3 Temmuz BİM aktüel ürünleri arasında uydu alıcılı televizyon 1.399 TL, şarjlı boyun tipi fan 29,90 TL, döküm ocak üstü tost makinesi 44,90 TL, 2’li tava seti 39,90 TL, silikon bebek mama önlüğü 14,90 TL, otomatik sıvı el sabunluğu 49,90 TL, ana kucağı 89,90 TL, sepetli çok amaçlı dolap 139 TL, koordinasyon oyunu 24,90 TL, sürahi 8,95 TL, tek fiyat plastik ürünler 3,25 TL fiyatı ile yer alıyor.