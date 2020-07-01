BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta neler var?
3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta cuma günü yeni ürünler eklenecek. BİM 3 Temmuz broşürü içerisinde şarjlı boyun tipi fan 29,90 TL, cam baskül 69,90 TL, dijital yaz çiz sil yazı tahtası 39,90 TL, ışıklı scooter 99,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 149 TL, merserize çocuk şapka 9,95 TL, 100’lü oyun havuzu topu 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
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3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta market raflarına uygun fiyatlı ürünler ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde uydu alıcılı televizyon 1.399 TL, şarjlı boyun tipi fan 29,90 TL, cam baskül 69,90 TL, cam set üstü ocak 339 TL, el mikseri 89,90 TL, oyun hamuru sepeti 14,90 TL, stantlı yaldızlı fincan seti 44,90 TL fiyatı ile bulunuyor.