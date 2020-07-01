BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta neler var?

3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta market raflarına uygun fiyatlı ürünler ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde uydu alıcılı televizyon 1.399 TL, şarjlı boyun tipi fan 29,90 TL, cam baskül 69,90 TL, cam set üstü ocak 339 TL, el mikseri 89,90 TL, oyun hamuru sepeti 14,90 TL, stantlı yaldızlı fincan seti 44,90 TL fiyatı ile bulunuyor.