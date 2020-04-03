BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu televizyon ve kulaklık ile dikkat çekiyor! Bim'de neler var?

Bu hafta 71 ürün ile mağazalarda yer alan 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler listesi içerisinde televizyon, şişme yatak, nostaljik radyo, dekoratif raf seti gibi pek çok ürün yer alacak. Türkiye'nin her ilçesinde yer alan mağazalarında 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere yer verecek olan zincir mağaza, bazı ürünlerinde taksit imkanı da tanıyacak. Peki, BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler yer alıyor? İşte, o detaylar



3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇERİSİNDE NELER VAR?



BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Dijitsu marka uydu alıcılı televizyon,Polosmart marka kulaküstü kablosuz kulaklık, 3 Nisan tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisindeki katlanabilir yatak, dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. 3'lü dekoratif raf seti ve vakumlu sefer tası da BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.



32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon



HD çözünürlük (1366x768)

USB - Video

Class A Enerji Tüketimi



3'lü Dekoratif Raf Seti



3 farklı kullanım şekli

Orta boy: 30x30x82 cm



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