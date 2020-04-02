BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içinde neler var? Bim'de bu hafta

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Dijitsu marka uydu alıcılı televizyon,Polosmart marka kulaküstü kablosuz kulaklık, 2 Nisan tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisindeki katlanabilir yatak, dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. 3'lü dekoratif raf seti ve vakumlu sefer tası da BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler



2 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon



HD çözünürlük (1366x768)

USB - Video

Class A Enerji Tüketimi



3'lü Dekoratif Raf Seti



3 farklı kullanım şekli

Orta boy: 30x30x82 cm