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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 16:58, /

BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içinde neler var? Bim'de bu hafta

Bu hafta 71 ürün ile mağazalarda yer alan 2 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler listesi içerisinde televizyon, şişme yatak, nostaljik radyo, dekoratif raf seti gibi pek çok ürün yer alacak. Türkiye'nin her ilçesinde yer alan mağazalarında 2 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere yer verecek olan zincir mağaza, bazı ürünlerinde taksit imkanı da tanıyacak. Peki, BİM 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler yer alıyor? İşte, o detaylar

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1

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Dijitsu marka uydu alıcılı televizyon,Polosmart marka kulaküstü kablosuz kulaklık, 2 Nisan tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisindeki katlanabilir yatak, dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. 3'lü dekoratif raf seti ve vakumlu sefer tası da BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler

2 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon

HD çözünürlük (1366x768)
USB - Video
Class A Enerji Tüketimi

3'lü Dekoratif Raf Seti

3 farklı kullanım şekli
Orta boy: 30x30x82 cm

2

Nostaljik Radyo Büyük Boy

AUX, USB bağlantıları
1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya
Pil ile çalışabilme
2 Yıl Garanti

3

Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

Hybrid ses teknolojisi
Stereo ses kalitesi
Katlanabilir tasarım
Ses önleyici yastıklı kulaklıklar
Ayarlanabilir kafa bandı

4

Katlanır Yatak

Katlanabilir pratik yaylı yatak
Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

5

2 Usb'li Duvar Şarjlı & 3 'lü Kablo

Yüksek akım koruması
Tüm Micro USB, Lightning ve Type - C girişli cihazlara uyumlu

6

Cook N Clean Wok Tava

Süper glide iç ve dış kaplama
Termo spot
Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun

7

Akülü Vidalama Seti

10 Parça
3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama
200 dev/dak
Sıkma Gücü 3Nm
Fener özelliği
Düz olabilme
Uç tutucu özelliği

8

Su Arıtma Sistemi

7/24 sağlıklı ve taze su
Çeşmeden su içme kolaylığı
Damacana masrafından kurtulma avantajı
Kolay kurulum imkanı
Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı
Alüminyum ana gövde
LG Membran
Lüks Musluk
5’li Filtre Sistemi
Garantiyi Uzatabilme İmkanı

9

Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant

Kuvvetli yapıştırma
Perçin,vida ve kaynak gibi tüm birleştirme yöntemlerine
alternatif olarak kullanılır

10

Takım Çantası 16 inç

En: 200 mm, Boy: 410 mm, Yükseklik: 180 mm
Darbeye karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir

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