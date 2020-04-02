BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içinde neler var? Bim'de bu hafta
Bu hafta 71 ürün ile mağazalarda yer alan 2 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler listesi içerisinde televizyon, şişme yatak, nostaljik radyo, dekoratif raf seti gibi pek çok ürün yer alacak. Türkiye'nin her ilçesinde yer alan mağazalarında 2 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere yer verecek olan zincir mağaza, bazı ürünlerinde taksit imkanı da tanıyacak. Peki, BİM 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler yer alıyor? İşte, o detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Dijitsu marka uydu alıcılı televizyon,Polosmart marka kulaküstü kablosuz kulaklık, 2 Nisan tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisindeki katlanabilir yatak, dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. 3'lü dekoratif raf seti ve vakumlu sefer tası da BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
2 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon
HD çözünürlük (1366x768) USB - Video Class A Enerji Tüketimi
3'lü Dekoratif Raf Seti
3 farklı kullanım şekli Orta boy: 30x30x82 cm
2
Nostaljik Radyo Büyük Boy
AUX, USB bağlantıları 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya Pil ile çalışabilme 2 Yıl Garanti
3
Kulaküstü Kablosuz Kulaklık
Hybrid ses teknolojisi Stereo ses kalitesi Katlanabilir tasarım Ses önleyici yastıklı kulaklıklar Ayarlanabilir kafa bandı
4
Katlanır Yatak
Katlanabilir pratik yaylı yatak Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği
5
2 Usb'li Duvar Şarjlı & 3 'lü Kablo
Yüksek akım koruması Tüm Micro USB, Lightning ve Type - C girişli cihazlara uyumlu
6
Cook N Clean Wok Tava
Süper glide iç ve dış kaplama Termo spot Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun
7
Akülü Vidalama Seti
10 Parça 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama 200 dev/dak Sıkma Gücü 3Nm Fener özelliği Düz olabilme Uç tutucu özelliği
8
Su Arıtma Sistemi
7/24 sağlıklı ve taze su Çeşmeden su içme kolaylığı Damacana masrafından kurtulma avantajı Kolay kurulum imkanı Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı Alüminyum ana gövde LG Membran Lüks Musluk 5’li Filtre Sistemi Garantiyi Uzatabilme İmkanı
9
Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant
Kuvvetli yapıştırma Perçin,vida ve kaynak gibi tüm birleştirme yöntemlerine alternatif olarak kullanılır
10
Takım Çantası 16 inç
En: 200 mm, Boy: 410 mm, Yükseklik: 180 mm Darbeye karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir