MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde bu hafta neler var?
GeriEkonomi BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde bu hafta neler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 10:21 | 

BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde bu hafta neler var?

İndirimli ürünleriyle en çok takip edilen zincir marketler arasında olan BİM 3 Eylül Cuma kataloğunda neler var merak ediliyor. Haftalık indirimli ürünler kataloğu yayınlanan BİM marketlerinde 3 Eylül 2021 Cuma elektrikli süpürge makinesinden cam set üstü ocağa tablet pek çok teknolojik ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte, BİM aktüel 3 Eylül Cuma 2021 kataloğu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Her hafta Cuma günü indirimli ürünler kataloğu çıkan BİM zincir marketlerinde 27 Ağustos 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM indirimli ürünler kataloğunda filtre kahve makinesi, sunum tabakları, elektrikli süpürge ve daha pek çok ürün indirimleriyle bekliyor. İşte, 3 Eylül Cuma 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

2
3
4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi