BİM 3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde bu hafta neler var?

Her hafta Cuma günü indirimli ürünler kataloğu çıkan BİM zincir marketlerinde 27 Ağustos 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM indirimli ürünler kataloğunda filtre kahve makinesi, sunum tabakları, elektrikli süpürge ve daha pek çok ürün indirimleriyle bekliyor. İşte, 3 Eylül Cuma 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...