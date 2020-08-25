BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
28 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta cuma günü markete metal modern zebra sandalye 149 TL, tv sehpası 199 TL, trambolin 399 TL, aksesuar ve takı dolabı 149 TL, ütü masası 99,90 TL, ütü masası bezi 12,50 TL, 5 parça banyo seti 75 TL, saç düzleştirici 59,90 TL, saç kurutma makinesi 79,90 TL, 5 parça banyo seti 75 TL fiyatı ile geliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 28 Ağustos BİM aktüel ürünleri arasında Dijitsu 32'' HD uydu alıcılı televizyon 849 TL, tv sehpası 199 TL, trambolin 399 TL, aksesuar ve takı dolabı 149 TL, ütü masası 99,90 TL, 8 parça çelik tencere seti 299 TL, 3 parça granit set 129 TL, cam set üstü ocak 339 TL, çelik çaydanlık 109 TL, bambu tuzluk biberlik 49,90 TL, kapaklı saklama kabı 2,95 TL fiyatı ile bulunuyor.