BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birbirinden farklı ürünler yer alıyor!

Tws Bluetooth Kulaklık



MÜZİK HER YERDE

• Geliştirilmiş H-Bass teknolojisi ile ince detay ve tınıları kristal kalitesinde duyabileceğiniz mükemmel stereo müzik kalitesi



GERÇEK KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK

• TWS teknolojisi sayesinde birbiriyle ve telefonunuz ile hiçbir kablo olmaksızın bağlantı kurabilen Synchron ile gerçek kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın



GENİŞ ÇEKİM MESAFESİ

• 10 metreye varan kablosuz çekim mesafesi ile özgürce müzik dinleme ve çağrı cevaplama



UZUN KULLANIM SÜRESİ

• Tek şarj ile 3 saate kadar, şarj ünitesi ile toplamda 10 saate kadar kullanım