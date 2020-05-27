BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birbirinden farklı ürünler yer alıyor!
Pek çok vatandaşın takip ettiği BİM 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine onlarca ürün yer alıyor. BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden ilginç ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok tüketicinin gündeminde yer alan BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisindeki şişme kamp matı, otomatik çadır, sinek kovucu bileklik öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. 10 parça akülü vidalama seti, 26 jant bisiklet, 55 inch uydu alıcılı smart televizyon da BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
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1
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BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. set üstü ocak, baskül ve kamp malzemelerinin yer aldığı katalogda, bilgisayar ekipmanları, mutfak gereçleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
27 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon
3840x2160 60 HZ • 178 Derece geniş görüş açısı • Media Tek A53 • 4 çekirdek
2
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Set Üstü Ocak
4 gözü gazlı • Havuzlu bek tipi • Düğmeden otomatik çakmaklı • Gaz kesme emniyet sistemli • Doğalgaz’dan LPG’ye dönüşüme uygundur • Paslanmaz inox ince gövde • Set Üstü Ocak Doğalgaz’dan LPG’ye dönüşümü ücretlidir. • Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsizdir. (ücretsiz kurulum; gidiş geliş toplam 60 km ye kadar ücretsizdir)
3
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Baskül
• Maksimum 150 kg • LCD Ekran • 6 mm temperli cam • Kaymayan ayaklar • Otomatik başlama
4
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Blender Robot Seti • Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş • 2 farklı hız ayarı • Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı • 600 ml kapasiteli ölçme kabı • 1500 ml kapasiteli mutfak robotu • Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçağı • 1700 W
5
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4K-Wifi SJ4000 Air Aksiyon Kamerası
• 16 Megapixel sensör • 4K(3200x1800) 30 Fps • WIFI • 2.0’ inch LCD ekran • 170 Derece Geniş Açı • 4x Zoom • 30M su geçirmezlik
6
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Tws Bluetooth Kulaklık
MÜZİK HER YERDE • Geliştirilmiş H-Bass teknolojisi ile ince detay ve tınıları kristal kalitesinde duyabileceğiniz mükemmel stereo müzik kalitesi
GERÇEK KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK • TWS teknolojisi sayesinde birbiriyle ve telefonunuz ile hiçbir kablo olmaksızın bağlantı kurabilen Synchron ile gerçek kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın
GENİŞ ÇEKİM MESAFESİ • 10 metreye varan kablosuz çekim mesafesi ile özgürce müzik dinleme ve çağrı cevaplama
UZUN KULLANIM SÜRESİ • Tek şarj ile 3 saate kadar, şarj ünitesi ile toplamda 10 saate kadar kullanım
7
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Işıklı Şarj Kablo Çeşitleri
• Alüminyum başlık • Gece görüş • 140 bakır tel • TPE destekli özel kablo • 2.4 A süper hızlı şarj • Yüksek hızlı veri transferi • 1.2 metre • Aynı anda şarj ve senkronizasyon • Ultra dayanıklı tasarım • Night Connect • Led Aydınlatmalı Şarj ve Data Kablosu
8
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10 Parça Akülü Vidalama Seti • 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama • 200 dev/dak • Sıkma gücü 3,5 Nm • Fener özelliği • Düz olabilme • Uç tutucu özelliği • Şarj gösterme ışığı
9
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26 Jant 21 Vites Bisiklet • Mat siyah çelik kadro • Neon sarı ön amortisör • Çelik v-fren sistemi, metal fren ayakları • İndex vites sistemi • Koku yapmayan lastik • Alüminyum jant
10
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Sivrisinek Uzaklaştırıcı Bileklik • Ses dalgası çıkararak sinekleri uzaklaştırır • 7 farklı düşük frekansta ses çıkarır • 1 tane tamamen sessiz modu ile uykuda da kullanılabilir • Usb ile şarj edilir
11
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Otomatik Çadır • ~200x150x110 cm • Tek hareketle kolay açma- kapama sistemi • Su geçirmez kumaş • Sineklikli kapı ve pencere • 7.9 mm çap çadır çubuğu • 2 kişilik