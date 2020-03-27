BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler listesi! BİM bu hafta aktüel ürünler cep telefonu ile dikkat çekiyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Meizu marka akıllı telefon, Fakir marka blender robot seti, 27 Mart tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 27 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisindeki taşınabilir şarj aleti de dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. KTM marka çay makinesi, Kumtel Aspiratör ve set üstü ocak da BİM 27 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler



27 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Şeffaf saklama kaplarının yer aldığı katalogda, burun kılı alma cihazı, baskül, şemsiye, yolluk, bahçe ürünleri de dikkat çekiyor.



BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mart tarihinde pek çok ürüne yer verecek. İşte o ürünlerden bazıları ve özellikleri;



Merdiven 4+4 Basamaklı

• Menteşe sistemi ile yüksek güvenlik özelliği

• Plastik takoz

• Katlanabilir ve kolay taşınır

• Maksimum 120 kg taşıma kapasitesi



Meizu M6T cep telefonu özellikleri



İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Kamera Özellikleri: 13 MP + 2 MP arka, 8 MP ön kamera

Hafıza Kapasitesi: 32 GB

RAM Kapasitesi: 3 GB

Batarya Gücü: 3300 mAh



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