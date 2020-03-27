BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler! BİM bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Meizu marka akıllı telefon, Fakir marka blender robot seti, 27 Mart tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 27 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisindeki taşınabilir şarj aleti de dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. KTM marka çay makinesi, Kumtel Aspiratör ve set üstü ocak da BİM 27 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
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BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Şeffaf saklama kaplarının yer aldığı katalogda, burun kılı alma cihazı, baskül, şemsiye, yolluk, bahçe ürünleri de dikkat çekiyor. İşte, 27 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
27 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mart tarihinde pek çok ürüne yer verecek. İşte o ürünlerden bazıları ve özellikleri;
Diğer ürünleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
Blender Robot Seti • Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş • 2 farklı hız ayarı • Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı • 600 ml kapasiteli ölçme kabı • 1500 ml kapasiteli mutfak robotu • Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçaklı
3
Taşınabilir Şarj Aleti • 10.000 mAh • Alüminyum Kasa • USB Çıkış: 5V 2.1A • Micro USB Giriş: 5V/2A • Type-C Giriş: 5V/2A • Aksesuar: 1 USB Kablo
4
Çay Makinesi KTM 2907 • 0,9 lt çay demliği • Tasarruflu demleme sistemi • 1,8 lt. su ısıtma kapasitesi • Çıkarılabilir paslanmaz filtre • Paslanmaz gizli rezistans • Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme
5
Sport Blender & Sürahi • Kompakt & ergonomik tasarım • Tek tuşla çalışma özelliği • 4’lü Paslanmaz çelik öğütme bıçak • Buz kırma özelliği 570 ml • 1200 ml sürahi • El yakmayan kaydırmaz silikon tutucu ve sızdırmaz kapak
6
Set Üstü Ocak • Beyaz renk emaye gövde • Havuz bek tipi • Emaye ızgara • Otomatik çakmaklı • Gaz emniyeti