BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler! BİM bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Şeffaf saklama kaplarının yer aldığı katalogda, burun kılı alma cihazı, baskül, şemsiye, yolluk, bahçe ürünleri de dikkat çekiyor. İşte, 27 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler



27 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mart tarihinde pek çok ürüne yer verecek. İşte o ürünlerden bazıları ve özellikleri;



Meizu M6T cep telefonu özellikleri



İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Kamera Özellikleri: 13 MP + 2 MP arka, 8 MP ön kamera

Hafıza Kapasitesi: 32 GB

RAM Kapasitesi: 3 GB

Batarya Gücü: 3300 mAh



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