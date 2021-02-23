BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu

26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta da birçok fırsat ürünü eklenecek. BİM aktüel ürünleri arasında bebek nevresim takımı 49,90 TL, anne yanı bebek yatağı 54,90 TL, bebek yorganı 37,90 TL, fileli oyun havuzu topu 24,90 TL, sevimli çıngırak çeşitleri 9,50 TL, reflü yatağı 49,90 TL, battaniye 21,90 TL, anne-bebek bakım çantası 49,90 TL, mama sandalyesi 69,90 TL, mama sandalyesi minderi 8,95 TL fiyatı ile yer alıyor.