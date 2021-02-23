BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu
BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Her hafta markete Salı ve cuma günleri yeni fırsatlar geliyor. 26 Şubat BİM aktüel kataloğu içerisinde cam ankastre set 1.399 TL, karnıyarık tenceresi 47,90 TL, şarjlı kablosuz dikey süpürge 799 TL, mini tost makinesi 129 TL fiyatı ile bulunuyor. Ayrıca bu hafta markete birçok bebek eşyası da geliyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı…
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26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta da birçok fırsat ürünü eklenecek. BİM aktüel ürünleri arasında bebek nevresim takımı 49,90 TL, anne yanı bebek yatağı 54,90 TL, bebek yorganı 37,90 TL, fileli oyun havuzu topu 24,90 TL, sevimli çıngırak çeşitleri 9,50 TL, reflü yatağı 49,90 TL, battaniye 21,90 TL, anne-bebek bakım çantası 49,90 TL, mama sandalyesi 69,90 TL, mama sandalyesi minderi 8,95 TL fiyatı ile yer alıyor.