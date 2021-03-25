BİM 26 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM 26 Mart aktüel kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete bu hafta da Cuma günü haftanın fırsatları gelecek. 26 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde orta boy valiz 99,90 TL, büyük boy valiz 109 TL, 26 cm. granit efektli krep tavası 29,90 TL, patates soğanlık 89,90 TL, 40 litre mini fırın 299 TL, akıllı bileklik 279 TL, erkek bakım seti 199 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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26 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın fırsatları bu hafta da cuma günü raflara eklenecek. Bu ürünleri almak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğuna yoğun ilgi gösteriyorlar. 26 Mart’ta BİM’de akıllı tartı 59,90 TL, saç kurutma makinesi 69,90 TL, vakumlu siyah nokta temizleyici 59,90 TL, dönen başlıklı diş fırçası 59,90 TL, ayak masaj aleti 129 TL’den satışa çıkarılacak.