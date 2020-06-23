BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. Fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 26 Haziran BİM broşürü içerisinde 68 parça 12 kişilik yemek takımı 799 TL, 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 169 TL, çelik çaydanlık 119 TL, blender seti 159 TL, 1.8 lt cam ışıklı kettle 99,90 TL, 33 cm. cam supla 8,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete bu hafta çok çeşitli ürünler geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 169 TL, çelik çaydanlık 119 TL, blender seti 159 TL, 1.8 lt cam ışıklı kettle 99,90 TL, mini fırın 159 Tl, ayak masaj aleti 119 TL, vantilatör 119 TL, 6’lı altın yaldızlı kahve yanı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Market raflarına dekoratif sukulent saksısı 9,95 TL, vazo 14,90 TL, bebek puzzle 9,95 TL fiyatı ile eklenecek.