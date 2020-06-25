BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete neler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Markete bu hafta uydu alıcılı smart televizyon 2.499 TL, blender seti 159 TL, 1.8 lt cam ışıklı kettle 99,90 TL, mini fırın 159 Tl, ayak masaj aleti 119 TL, vantilatör 119 TL fiyatı ile geliyor. Broşür içerisinde 6 parça granit tencere seti 189 TL, 6 parça çelik tencere seti 229 TL, dekoratif sukulent saksısı 9,95 TL, vazo 14,90 TL, bebek puzzle 9,95 TL, fiyatı ile yer alıyor.
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26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta neler geliyor? Her hafta market raflarına yeni ürünler ekleniyor. 26 Haziran broşürü içerisinde 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 169 TL, çelik çaydanlık 119 TL, blender seti 159 TL, 1.8 lt cam ışıklı kettle 99,90 TL, mini fırın 159 Tl, ayak masaj aleti 119 TL, vantilatör 119 TL, 6’lı altın yaldızlı kahve yanı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…