BİM 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM market aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 25 Eylül BİM broşürü içerisinde eliptik bisiklet 1.099 TL, sporcu montu 49,90 TL, blender ve sürahi 179 TL, yıldız kek kalıbı 64, 90 TL, Türk kahvesi makinesi 259 TL, 5 parça servis seti 59,90 TL fiyatı ile yer alıyor.
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25 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta gelen ürünler arasında outdoor termos 269 TL, manyetik eliptik bisiklet 1.099 TL, yan şeritli kadın tayt 16,90 TL, spor çantası 29,90 TL, egzersiz tekerleği 19,90 TL, atlama ipi 14,90 TL, 7 parça standlı cam baharat seti 89,90 TL, ipli doğrayıcı 69,90 TL, 7 parça marmo granit set 379 TL, 6’lı bambu standlı tabanlı fincan seti 99,90 TL, elektrik süpürgesi 579 TL, desenli gaz lambası 75 TL fiyatı ile bulunuyor.