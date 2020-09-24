BİM 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete bu hafta neler geliyor?

BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler arasında birçok egzersiz aleti bulunuyor. BİM 25 Eylül broşürü içerisinde manyetik eliptik bisiklet 1.099 TL, egzersiz tekerleği 19,90 TL, atlama ipi 14,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Market raflarına 7 parça standlı cam baharat seti 89,90 TL, ipli doğrayıcı 69,90 TL, 7 parça marmo granit set 379 TL, 6’lı bambu standlı tabanlı fincan seti 99,90 TL, elektrik süpürgesi 579 TL, desenli gaz lambası 75 TL’den eklenecek.