BİM 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu her cuma alışveriş severlerin merakla takip ettiği indirimleri sunuyor. BİM kataloğu bu hafta ısıtıcıdan ankastre fırına, wok tavadan çay setine, saç düzleştiriciden yumuşacık pijama takımlarına pek çok ürüne indirimleriyle yer alıyor. Peki, BİM'de bu cuma neler olacak? İşte BİM aktüel kataloğu 24 Aralık 2021!
BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2021 yayınlandı. BİM'de bu cuma çift taraflı ısıtıcı 189,00 TL, wok tava 59,90 TL, saç kurutma makinesi 99,90 TL, aroma difüzörü ve hava nemlendirici 149,00 TL, ışıklı selfie çubuğu 49,90 TL, yumuşacık kadın pijama takımı 89,90 TL, erkek ev botu 34, 90 TL'den satışa sunulacak. Peki bu hafta BİM'de başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Aralık 2021!