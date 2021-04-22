BİM 23 Nisan 2021 aktüel kataloğu yayımlandı! BİM'e bu cuma gelen aktüel ürünler

23 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. 23 Nisan BİM aktüel kataloğunda aksesuarlı taç seti 6,95 TL, oyuncak arazi aracı 39,90 TL, fonksiyonlu çöp kamyonu 29,90 TL, ışıklı çocuk terliği 18,90 TL, 6’lı bayraklı balon 2,95 TL, origami kitabı 5,95 TL, elektrik deney seti 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.