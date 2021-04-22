BİM 23 Nisan 2021 aktüel kataloğu yayımlandı! BİM'e bu cuma gelen aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 23 Nisan’da BİM’e yeni birçok fırsat ürünü geliyor. Market raflarına eklenecek olan ürünleri almak isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. 23 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde corby drone 299 TL, ışıklı scooter 129 TL, tablet 699 TL, kablosuz kulak üstü kulaklık 75 TL, aksiyon kamerası 4K wifi 329 TL, bluetooth speaker 69,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte bu haftaki fırsat kataloğunun tamamı
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23 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. 23 Nisan BİM aktüel kataloğunda aksesuarlı taç seti 6,95 TL, oyuncak arazi aracı 39,90 TL, fonksiyonlu çöp kamyonu 29,90 TL, ışıklı çocuk terliği 18,90 TL, 6’lı bayraklı balon 2,95 TL, origami kitabı 5,95 TL, elektrik deney seti 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.