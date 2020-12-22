BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu

23 Aralık BİM aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta cuma günü gelen aktüel ürünler bu hafta çarşamba günü gelecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde mobil akustik gramofon 189 TL, lambader 199 TL, saç düzleştirici 69,90 TL, erkek bakım seti 169 TL, 3 gözlü bez dolap 69,90 TL, aksesuar ve takı dolabı 159 TL, ahşap fener 99,90 TL, baskılı hurç 7,95 TL, çekmece düzenleyici 7,95 TL fiyatı ile bulunuyor.