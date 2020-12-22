BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Markette her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünler raflara ekleniyordu. 25 Aralık BİM aktüel ürünleri bu hafta 23 Aralık’ta satışa çıkarılacak. 23 Aralık BİM aktüel kataloğu içerisinde giyimden oyuncağa, elektronikten mutfak ürünlerine kadar birçok fırsat bulunuyor. Bu hafta markete dik durabilen süpürge 169 TL, saç kurutma makinesi 69,90 TL fiyatı ile gelecek.
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23 Aralık BİM aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta cuma günü gelen aktüel ürünler bu hafta çarşamba günü gelecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde mobil akustik gramofon 189 TL, lambader 199 TL, saç düzleştirici 69,90 TL, erkek bakım seti 169 TL, 3 gözlü bez dolap 69,90 TL, aksesuar ve takı dolabı 159 TL, ahşap fener 99,90 TL, baskılı hurç 7,95 TL, çekmece düzenleyici 7,95 TL fiyatı ile bulunuyor.