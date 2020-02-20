BİM 21 Şubat 2020 aktüel ürünler! BİM bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Aksesuar ve takı dolabının yer aldığı kataloğda, temizlik ürünleri, mutfak gereçleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler



21 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat tarihinde pek çok ürüne yer verecek. İşte o ürünlerden bazıları ve özellikleri;



43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1820x1080 full HD

• Usb girişi video ve resim oynatabilme

• Class A enerji tüketimi



Davlumbaz:

• Emiş gücü: 650 m3/h

• Ses seviyesi 63 DbA

• Siyah cam gövde

• 3 hız kademeli

• Led Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir 3 kat alüminyum filtre



Fırın:

• A class enerji sınıfı Harr Teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu ve kolay temizlenebilir iç hazne

• 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat

• Siyah CAM kontrol paneli

• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak

• Geniş iç hacmi ve aydınlatma

• Tel ızgara ve 2 adet emaye



Ocak:

• Gaz emniyet sistemi 4 gözü gazlı

• Yandan düğmeli siyah 8 mm cam yüzey

• Otomatik çakmaklı

• Bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralar

• Doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun