BİM 21 Şubat 2020 aktüel ürünler! BİM bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan berlin düdüklü tencere, 21 Şubat tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisindeki fakir erkek bakım seti de dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. 10 bin amperlik taşınabilir şarj aleti, 43 ekran uydu alıcılı televizyon, cam ankastre set de BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
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BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Aksesuar ve takı dolabının yer aldığı kataloğda, temizlik ürünleri, mutfak gereçleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
21 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat tarihinde pek çok ürüne yer verecek. İşte o ürünlerden bazıları ve özellikleri;
43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon • 1820x1080 full HD • Usb girişi video ve resim oynatabilme • Class A enerji tüketimi
Davlumbaz: • Emiş gücü: 650 m3/h • Ses seviyesi 63 DbA • Siyah cam gövde • 3 hız kademeli • Led Aydınlatma lambası • Yıkanabilir 3 kat alüminyum filtre
Fırın: • A class enerji sınıfı Harr Teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu ve kolay temizlenebilir iç hazne • 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat • Siyah CAM kontrol paneli • Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak • Geniş iç hacmi ve aydınlatma • Tel ızgara ve 2 adet emaye
Ocak: • Gaz emniyet sistemi 4 gözü gazlı • Yandan düğmeli siyah 8 mm cam yüzey • Otomatik çakmaklı • Bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralar • Doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun
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Chester Model Bench • Kapitoneli döşeme kumaş, • Özel tasarım bakır renk kaplamalı ayaklar • 1. Sınıf suntalam gövde • ~81 cm
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Erkek Bakım Seti • Islak ya da kuru saçta kullanabilme kolaylığı • Şarj standı • 3 mm/6 mm ve 9 mm/12 mm çif yönlü saç kesme tarağı • Paslanmaz çelik kesici bıçaklar • Berber tarağı • Şarj adaptörü • Temizleme fırçası • 3 boy ayarlı favori kesme başlık tarağı • 1,5/2,5/3,5 mm vücut tıraş tarağı • İnceltme aparatı • Bakım yağı
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Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı • Paslanmaz çelik bıçaklar • Kuru kullanım • Koruyucu kapak • İnce tasarım • Cildinizi kesme riski barındırmaz • 1 adet AA 1.5 V pil ile çalışır. Dahil değildir
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Aksesuar ve Takı Dolabı • 32 kolye askısı, 36 küpe askısı, 49 adet kapasiteli yüzük cebi • 1 adet alüminyum bar, 1+1 raf sistemi • Dolap içi solmaz ve çizilmez kaplama, • PVC kaplı MDF çerçeve • 1. Sınıf suntalam gövde ve ayaklar