BİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM’e gelen kırtasiye ürünleri

21 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünleri her hafta Salı ve Cuma günleri raflara ekleniyor. Uzaktan eğitime az bir zaman kala market raflarına kırtasiye ürünleri ekleniyor. Broşür içerisinde kamuflaj desenli mini sırt çantası 26,90 TL, kalemlikli ilkokul çantası 49,90 TL, anaokul çantası 24,90 TL, dağ desenli ortaokul çantası 39,90 TL, bold sırt çantası 79,90 TL, çelik matara 99,90 TL, 12’li tüp kuru boya kalemi 12,90 TL, 10’lu fon kartonu 9,95 TL fiyatı ile bulunuyor.