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HaberlerEkonomi HaberleriBİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM’e gelen kırtasiye ürünleri
GeriEkonomi BİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM’e gelen kırtasiye ürünleri
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 11:20 | 

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM’e gelen kırtasiye ürünleri

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta gelen ürünler arasında kırtasiye ürünleri de bulunuyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala market raflarına okul malzemeleri eklenecek. 21 Ağustos BİM broşürü içerisinde çift taraflı yazı tahtası ve kalemi 4,95 TL, flüt 4,95 TL, maket bıçağı 3,50 TL, 6’lı simli yapıştırıcı 4,95 TL, tel zımba makinesi 5,95 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, sırt çantası 39,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

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21 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünleri her hafta Salı ve Cuma günleri raflara ekleniyor. Uzaktan eğitime az bir zaman kala market raflarına kırtasiye ürünleri ekleniyor. Broşür içerisinde kamuflaj desenli mini sırt çantası 26,90 TL, kalemlikli ilkokul çantası 49,90 TL, anaokul çantası 24,90 TL, dağ desenli ortaokul çantası 39,90 TL, bold sırt çantası 79,90 TL, çelik matara 99,90 TL, 12’li tüp kuru boya kalemi 12,90 TL, 10’lu fon kartonu 9,95 TL fiyatı ile bulunuyor.

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