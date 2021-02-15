19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyeneler erken saatlerde markete gidiyorlar. BİM 19 Şubat aktüel kataloğu içerisinde çift taraflı büyük ısıtıcı 129 TL, temperli çukur kase 14,90 TL, 8 bölmeli çok amaçlı dolap 199 TL, dekoratif raf ve sehpa 179 TL, buharlı ütü 269 TL, el dikiş makinesi 59,90 TL, çamaşır sepeti 39,90 TL, cam davlumbaz 299 TL, buzdolabı 1.799 TL fiyatı ile bulunuyor.