19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM market raflarına her hafta salı ve cuma günleri yeni fırsat ürünleri ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen ürünlerin neler olduğunu görmek isteyenler yayımlanan haftalık broşüre yoğun ilgi gösteriyorlar. 19 Şubat BİM aktüel kataloğu içerisinde Pubg oyun araçları da yer alıyor. Oyun seti 199 TL, revolver dart atan 69,90 TL, komando tüfeği 39,9 TL, oyun kaskı 39,90 TL, strike dark atan 44,90 TL’den satışa çıkarılacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BİM 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyeneler erken saatlerde markete gidiyorlar. BİM 19 Şubat aktüel kataloğu içerisinde çift taraflı büyük ısıtıcı 129 TL, temperli çukur kase 14,90 TL, 8 bölmeli çok amaçlı dolap 199 TL, dekoratif raf ve sehpa 179 TL, buharlı ütü 269 TL, el dikiş makinesi 59,90 TL, çamaşır sepeti 39,90 TL, cam davlumbaz 299 TL, buzdolabı 1.799 TL fiyatı ile bulunuyor.