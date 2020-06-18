BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünleri her hafta cuma günleri raflara ekleniyor. BİM’de bu hafta neler var? 19 Haziran broşürü içerisinde erkek kol saati 139 TL, bluetoothlu tripodlu selfie çubuğu 19,90 TL, kızartma kevgir, 6,95 TL, sinek öldürücü raket 22,50 TL, bluetooth kulaklık 39,90 TL, sini 27,90 TL, 2’li seramik kayık tabak 22,50 TL, dikiş makinesi 249 TL, epilatör 109 TL, katlanır piknik masası seti 189 TL fiyatı ile bulunuyor.