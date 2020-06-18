BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünleri
19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta cam ankastre 1.099 TL, çay makinesi 129 TL, kızartma tenceresi 39,90 TL, kızartma kevgiri 6,95 TL, çiğ köfte tepsisi 19,90 TL’den satışa çıkarılacak. Broşür içerisinde taşıma çantalı mat seccade 29,90 TL, sandalye minderi 5,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…
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BİM aktüel ürünleri her hafta cuma günleri raflara ekleniyor. BİM’de bu hafta neler var? 19 Haziran broşürü içerisinde erkek kol saati 139 TL, bluetoothlu tripodlu selfie çubuğu 19,90 TL, kızartma kevgir, 6,95 TL, sinek öldürücü raket 22,50 TL, bluetooth kulaklık 39,90 TL, sini 27,90 TL, 2’li seramik kayık tabak 22,50 TL, dikiş makinesi 249 TL, epilatör 109 TL, katlanır piknik masası seti 189 TL fiyatı ile bulunuyor.