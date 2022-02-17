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BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta neler var?

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Tercih edilen zincir marketler arasında yer alan BİM her cuma indirimli ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuyor. BİM'de bu cuma birbirinden kullanışlı ev eştalarından, mutfak araç gereçlerine, el işi malzemelerinden oyuncaklara pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu!

1/4BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var

Her cuma yenilenen BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günleri birbirinden kullanışlı ürünlere indirimli olarak kataloğunda yer veren BİM aktüel'de bu hafta tv sehpası 349,00 TL, tek kişilik nevresim takımı 99,90 TL, spiderman kostümü 89,90 TL, 3'lü patik yumak 34,90 TL, 2'li punch kasnak seti 22,50 TL, metal kutulu dikiş seti 29,90 TL, amigurumi el örmesi kiti 29,90 TL, kaktüs desenli 11 parça kahvaltı seti 99,90 TL, krep tavası 59,90 TL'den satışa sunulacak. Peki, bu cuma BİM'de neler var? İşte BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu...

2/4BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
3/4BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
4/4BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
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