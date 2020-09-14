BİM 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM market aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. 18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde cam set üstü ocak 359 TL, püsküllü koltuk örtüsü 19,90 TL, kadın patik 6,95 TL, silikonlu iç cephe boyası 89,90 TL, tavan boyası 49,90 TL, kontrol kalemi ve elektrik bandı 4,95 TL, boyacı spatulası 4,95 TL, lehim havya seti 39,90 TL, cam baskül 75 TL fiyatı ile bulunuyor.
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18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta cuma günü yine fırsat ürünleri geliyor. Broşür içerisinde cam set üstü ocak 359 TL, pamuk halı 59,90 TL, 3’lü vakumlu hurç seti 14,90 TL, püsküllü koltuk örtüsü 19,90 TL, kapı önü paspası 19,90 TL, taşlı keten ayakkabı 9,95 TL, çiçekli dekoratif süs 4,95 TL, müzikli ışıklı oyuncak gitar 99,90 TL, merdiven 79,90 TL, şarj mini vidalama seti 189,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…