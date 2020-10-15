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HaberlerEkonomi HaberleriBİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:59 | 

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM aktüel ürünleri arasında bu hafta stant mikser mutfak şefi 999 TL, çay makinesi 199 TL, 6 kişilik kahve fincan seti 129 TL, bitki çayı ve kahve demliği 27,90 TL, çift cidarlı borosilikat bardak 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Markete bu hafta buhar jenaratörlü ütü, saç kurutma makinesi, ütü masası, ankastre set gibi ürünler geliyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı

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BİM aktüel kataloğu içerisinde nelerin olduğu araştırılıyor. BİM markete bu hafta da cuma günü yeni fırsat ürünleri gelecek. BİM 16 Ekim kataloğu içerisinde 6 kişilik kahve fincan seti 129 TL, çift cidarlı bardak 19,90 TL, servis pişirme maşası 14,90 TL, çift bıçaklı doğrayıcı 119 TL, saç kurutma makinesi 39,90 TL, cam baskül 39,90 TL, dijital alarmlı saat 59,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

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