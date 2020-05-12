BİM 15 Mayıs 2020 kataloğu için uyarı! BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ile sunulacak!

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde dikkat çeken ürünlerin başında cep telefonu yer alıyor. 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde pek çok teknolojik ürüne yer veren BİM, valiz çeşitleri ile de dikkat çekiyor. İşte, A'dan Z'ye BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler listesi



BİM 13 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler şu şekilde;



Realme C2 Cep Telefonu



8 Çekirdek MediaTek

Android 9.0 Pie

Çift Sim Kart

Batarya 4000 mAh

Dahili Hafıza 32 GB

Ram 2 GB

6.1'' IPS Ekran

Arka Kamera 13+2 MP

Ön Kamera 5 MP

Yüz Tanıma