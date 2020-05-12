BİM 15 Mayıs 2020 kataloğu için uyarı! BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ile sunulacak!
Bu hafta değişikliğe giden BİM, aktüel ürünler kataloğu sayfalarını 15 Mayıs 2020 yerine 13 Mayıs 2020 tarihinde yayımlamayı tercih etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle böyle bir karar alan zincir mağaza, 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde de yelpazesini geniş tutuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu, kablosuz kulaklık, taşınabilir şarj aleti, kablosuz mouse gibi pek çok teknolojik ürüne yer verecek olan BİM, her ürünü Türkiye çapındaki tüm mağazalarına gönderecek. Peki, BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte, ürün bilgileri
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1
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BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde dikkat çeken ürünlerin başında cep telefonu yer alıyor. 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde pek çok teknolojik ürüne yer veren BİM, valiz çeşitleri ile de dikkat çekiyor. İşte, A'dan Z'ye BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler listesi
BİM 13 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler şu şekilde;
Realme C2 Cep Telefonu
8 Çekirdek MediaTek Android 9.0 Pie Çift Sim Kart Batarya 4000 mAh Dahili Hafıza 32 GB Ram 2 GB 6.1'' IPS Ekran Arka Kamera 13+2 MP Ön Kamera 5 MP Yüz Tanıma
2
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Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık
Rubber Kaplama • 400 mAh Pil Kapasitesi • 10 Metre Çekim Menzil • Dahili mikrofon sayesinde telefon görüşmesi yapabilme
3
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Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh
Type-C ve Micro Usb çıkışlı • Akıllı şarj desteği
4
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Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz
Termal akım koruma • 3 adet USB girişi • Kısa devre koruma • Yüksek ısıya karşı dayanıklı • Gerçek bakır iletken • ~2 metre yüksek akım dirençli kablo
5
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Kablosuz Mouse
1000 DPI • 3 Tuşlu Mouse kullanım • Kaymaz rubber silindir • 10 metre çekim mesafesi
6
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Kablosuz Klavye Mouse Set
Türkçe Q Klavye • 105 Tuşlu Klavye • 1000 DPI Mouse • 3 Tuşlu Mouse kullanım • Kaymaz rubber silindir • 10 metre çekim mesafesi • Optik sensör
7
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1 TB taşınabilir Harddisk 3.0
USB 3.0 bağlantısı sayesinde tüm aktarım işlemlerinizi hızlı ve güvenli • Modern ve şık tasarım • Windows, Mac ve Linus çalışma sistemlerini destekler.
8
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Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı
Çarşaf : 160 cm x 200 cm ±5 cm • Yastık Kılıfı : 50 cm x 70 cm ( 2 adet) • %100 pamuk