BİM 15 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?

15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler cuma günü satışa çıkarılacak. BİM aktüel kataloğu içerisinde çok farklı ürünler yer alıyor. Bu hafta kablosuz kulaklık 199 TL, kulaklık Fs45 89,90 TL, süpürge 899 TL, tablet 999 TL, yazıcı 399 TL, buharlı temizleme makinesi 249 TL, erkek bakım seti 199 TL, kablolu klavye ve Mouse seti 99 TL, kablosuz Mouse 89 TL, termos 229 TL, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.