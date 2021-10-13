BİM 15 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da çok çeşitli ürünler bulunuyor. BİM market raflarına oyuncaktan giyim ürünlerine, mutfak cam eşyalarından teknolojik ürünlere kadar birçok yeni ürün eklenecek. 15 Ekim BİM kataloğu içerisinde mini fırın 249 TL, elektrikli tekli ocak 109 TL, karaoke mikrofon ve ışık küresi 79,90 TL, kızartma kevgiri 7,50 TL, dikdörtgen borcam 36,90 TL, süpürge 899 TL, tablet 999 TL fiyatı ile yer alıyor.
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15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler cuma günü satışa çıkarılacak. BİM aktüel kataloğu içerisinde çok farklı ürünler yer alıyor. Bu hafta kablosuz kulaklık 199 TL, kulaklık Fs45 89,90 TL, süpürge 899 TL, tablet 999 TL, yazıcı 399 TL, buharlı temizleme makinesi 249 TL, erkek bakım seti 199 TL, kablolu klavye ve Mouse seti 99 TL, kablosuz Mouse 89 TL, termos 229 TL, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.