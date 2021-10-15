BİM 15 Ekim aktüel kataloğu – 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

BİM aktüel ürünleri bugün raflara eklendi. 15 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda olan ürünler satışa çıkarıldı. Markete gelen aktüel ürünler sınırlı sayıda olduğu için vatandaşlar her hafta market açılış saatinde şubelere gidiyor ve istedikleri ürünleri alıyorlar. Bu hafta BİM aktüel kataloğunda süpürge 899 TL, tablet 999 TL, yazıcı 399 TL, buharlı temizleme makinesi 249 TL, erkek bakım seti 199 TL, kablolu klavye ve Mouse seti 99 TL, kablosuz mouse 89 TL fiyatı ile yer aldı.