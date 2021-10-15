BİM 15 Ekim aktüel kataloğu – 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
BİM 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyeneler erken saatlerde markete gidiyorlar. BİM 15 Ekim 2021 aktüel ürünleri arasında buharlı temizleme makinesi 249 TL, çay makinesi 229 TL, filtre kahve makinesi 249TL, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL, kablosuz mouse 89 TL, erkek bakım seti 199 TL,desenli kahve bardağı 2,95 TL, siyah cam set üstü ocak 449 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM market raflarına bugün eklenen ürünler
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BİM aktüel ürünleri bugün raflara eklendi. 15 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda olan ürünler satışa çıkarıldı. Markete gelen aktüel ürünler sınırlı sayıda olduğu için vatandaşlar her hafta market açılış saatinde şubelere gidiyor ve istedikleri ürünleri alıyorlar. Bu hafta BİM aktüel kataloğunda süpürge 899 TL, tablet 999 TL, yazıcı 399 TL, buharlı temizleme makinesi 249 TL, erkek bakım seti 199 TL, kablolu klavye ve Mouse seti 99 TL, kablosuz mouse 89 TL fiyatı ile yer aldı.