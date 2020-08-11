BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu televizyon ve kulaklık ile öne çıkıyor!

BİM 14 Ağustos kataloğu ile bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Oyuncak ve takı dolabının yer aldığı katalogda, mutfak ürünleri, tatil gereçleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler



BİM 14 AĞUSTOS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV

• Model No DJT42

• 1920x1080 Full HD Gerçek Çözünürlük

• 178 Derece Geniş Görüş Açısı

• Çoklu Dil Desteği (Açılış Türkçe)

• Geniş Açılı Uzaktan Kumanda

• Class A Enerji Üretimi

• 2x8 Watt Ses Çıkış Gücü

• Ultra Dinamik Kontrast

• USB

• 2 x HDMI

• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun

• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı

• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme

• ATV Analog Tuner

• LED Teknolojisi

• Picture Wizard

• Bilgisayar Girişi