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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 10:44,

BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu televizyon ve kulaklık ile öne çıkıyor!

BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da mağazalarda yer alacak çeşitli ürünlerin tanıtımını gerçekleştiriyor. Uydu alıcılı 42 ekran televizyon, çok amaçlı dolap, kulak üstü kablosuz kulaklık, şarjlı el süpürgesi, sinek uzaklaştırıcı pervane, akıllı saat ve daha birçok ürün BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, 14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünler ve fiyat bilgileri

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BİM 14 Ağustos kataloğu ile bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Oyuncak ve takı dolabının yer aldığı katalogda, mutfak ürünleri, tatil gereçleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

BİM 14 AĞUSTOS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV
• Model No DJT42
• 1920x1080 Full HD Gerçek Çözünürlük
• 178 Derece Geniş Görüş Açısı
• Çoklu Dil Desteği (Açılış Türkçe)
• Geniş Açılı Uzaktan Kumanda
• Class A Enerji Üretimi
• 2x8 Watt Ses Çıkış Gücü
• Ultra Dinamik Kontrast
• USB
• 2 x HDMI
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• ATV Analog Tuner
• LED Teknolojisi
• Picture Wizard
• Bilgisayar Girişi

2
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Çok Amaçlı Dolap
• 2 uzun kapak
• 2 çekmeceli

Şarjlı El Süpürgesi
• Kablo ~1,8 m
• Toz Haznesi Kapasitesi 450 ml

Kulaküstü Kablosuz Kulaklık
• Hem kablolu hem kablosuz kullanım
• Ayarlanabilir kafa bandı

3
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Sinek Uzaklaştırıcı Pervane
• USB Kablo veya 2xAA Pil ile Çalışır
• USB kablo dahil, piller dahil değildir

3 Katlı Çamaşır Kurutmalık
• Tekerleri sayesinde ev içerisinde istenilen yere rahatça taşınabilir

Smart Saat
• Şarj süresi: 2 saat
• Kullanım süresi: 5-7 güne kadar

4
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Desenli Gaz Lambası
• El yapımı üfleme cam
• Gaz tankı hacmi 520 ml

Elektrikli Kömür Tutuşturucu
• Dumansız, Çevre Dostu
• Ekonomik, Güvenli

5
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Blender Seti Rhapsody
• Parçalayıcı ve doğrayıcı fonksiyonu
• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu

Katmer ve Gözleme Sacı
• 1550 Watt güç
• 1. sınıf izolasyon

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