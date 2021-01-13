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GeriEkonomi BİM 13 Ocak aktüel ürünleri raflara eklendi! İşte BİM bu hafta kataloğu
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ocak 2021 - 10:01 | 

BİM 13 Ocak aktüel ürünleri raflara eklendi! İşte BİM bu hafta kataloğu

BİM aktüel kataloğundaki ürünler bugün raflardaki yerlerini aldılar. BİM 13 Ocak aktüel kataloğu içerisinde çok çeşitli ürünler bulunuyor. Bu hafta markete gelen ürünler arasında 3’lü tanja yumak, kazak tüy toplama makinesi, büyük ayıcık amigurumi kiti, nakışa başlangıç kiti, 2’li amigurumi el örmesi kiti, kadife havlu kanaviçe kiti gibi birçok el işi ürünü yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı

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BİM’e bu hafta da Çarşamba günü yeni fırsat ürünleri geldi. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 13 Ocak BİM aktüel kataloğu içerisinde büyük kanaviçe kiti 17,90 TL, küçük kanaviçe kiti 14,90 TL, 2’li nakış kasnağı seti 19,90 TL, şiş kutusu 3,50 TL, 4’lü ponpon aparat seti 9,95 TL, tığ kutusu 2,95 TL, 7’li tığ seti 19,90 TL fiyatı ile bulunuyor.

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