MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBİM 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta gelen ürünler
GeriEkonomi BİM 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta gelen ürünler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 11 Ocak 2021 - 11:04 | 

BİM 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta gelen ürünler

BİM aktüel kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. BİM’e gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde market şubelerine gidiyor ve ihtiyaç duydukları ürünleri alıyorlar. Farklı fırsat seçenekleri arasında nelerin olduğu da yayımlanan katalog ile duyuruluyor. BİM 13 Ocak aktüel kataloğunda overlok makinesi, kazak tüy toplama makinesi, el dikiş makinesi, ebatlı yuvarlak kesici gibi ürünler bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete bu hafta da çarşamba günü fırsat ürünleri gelecek. BİM bu hafta aktüel kataloğu içerisinde nostaljik radyo 129 TL, mikrofonlu kulaklık 29,90 TL, sıvı yağ pompası 12,90 TL, 21 cm şef bıçağı 49,90 TL, dilsiz uşak 39,90 TL, katlanır yatak 169 TL, çift kişilik örtü-battaniye 119 TL fiyatı ile yer alıyor.

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi