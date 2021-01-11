BİM 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta gelen ürünler

13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete bu hafta da çarşamba günü fırsat ürünleri gelecek. BİM bu hafta aktüel kataloğu içerisinde nostaljik radyo 129 TL, mikrofonlu kulaklık 29,90 TL, sıvı yağ pompası 12,90 TL, 21 cm şef bıçağı 49,90 TL, dilsiz uşak 39,90 TL, katlanır yatak 169 TL, çift kişilik örtü-battaniye 119 TL fiyatı ile yer alıyor.