BİM 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta gelen ürünler
BİM aktüel kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. BİM’e gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde market şubelerine gidiyor ve ihtiyaç duydukları ürünleri alıyorlar. Farklı fırsat seçenekleri arasında nelerin olduğu da yayımlanan katalog ile duyuruluyor. BİM 13 Ocak aktüel kataloğunda overlok makinesi, kazak tüy toplama makinesi, el dikiş makinesi, ebatlı yuvarlak kesici gibi ürünler bulunuyor.
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13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete bu hafta da çarşamba günü fırsat ürünleri gelecek. BİM bu hafta aktüel kataloğu içerisinde nostaljik radyo 129 TL, mikrofonlu kulaklık 29,90 TL, sıvı yağ pompası 12,90 TL, 21 cm şef bıçağı 49,90 TL, dilsiz uşak 39,90 TL, katlanır yatak 169 TL, çift kişilik örtü-battaniye 119 TL fiyatı ile yer alıyor.