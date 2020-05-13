BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu BİM 15 Mayıs 2020 kataloğu yerine pek çok ürünle yayında!

Bu hafta değişikliğe giden BİM, aktüel ürünler kataloğu sayfalarını 15 Mayıs 2020 yerine 13 Mayıs 2020 tarihinde yayımlamayı tercih etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle böyle bir karar alan zincir mağaza, 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde de yelpazesini geniş tutuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu, kablosuz kulaklık, taşınabilir şarj aleti, kablosuz mouse gibi pek çok teknolojik ürüne yer verecek olan BİM, her ürünü Türkiye çapındaki tüm mağazalarına gönderecek. Peki, BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte, ürün bilgileri



BİM 13 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde dikkat çeken ürünlerin başında cep telefonu yer alıyor. 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde pek çok teknolojik ürüne yer veren BİM, valiz çeşitleri ile de dikkat çekiyor. İşte, A'dan Z'ye BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler listesi



BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler şu şekilde;



Realme C2 Cep Telefonu



8 Çekirdek MediaTek

Android 9.0 Pie

Çift Sim Kart

Batarya 4000 mAh

Dahili Hafıza 32 GB

Ram 2 GB

6.1'' IPS Ekran

Arka Kamera 13+2 MP

Ön Kamera 5 MP

Yüz Tanıma