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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 11:27,

BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu BİM 15 Mayıs 2020 kataloğu yerine pek çok ürünle yayında!

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün pek çok ürüne ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir yanına aynı anda ürünlerini gönderen BİM, aktüel ürünler kataloğu ile bu ürünlerini listelemeye devam ediyor. 15 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yerine bu hafta 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşların karşısına çıkan işletme, bunun nedenini ise hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı olarak açıklıyor. Peki, BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte, cep telefonu, küçük ev aletleri ve ev eşyaları ile birlikte merak edilen ürünler

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Bu hafta değişikliğe giden BİM, aktüel ürünler kataloğu sayfalarını 15 Mayıs 2020 yerine 13 Mayıs 2020 tarihinde yayımlamayı tercih etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle böyle bir karar alan zincir mağaza, 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde de yelpazesini geniş tutuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu, kablosuz kulaklık, taşınabilir şarj aleti, kablosuz mouse gibi pek çok teknolojik ürüne yer verecek olan BİM, her ürünü Türkiye çapındaki tüm mağazalarına gönderecek. Peki, BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte, ürün bilgileri

BİM 13 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde dikkat çeken ürünlerin başında cep telefonu yer alıyor. 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde pek çok teknolojik ürüne yer veren BİM, valiz çeşitleri ile de dikkat çekiyor. İşte, A'dan Z'ye BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler şu şekilde;

Realme C2 Cep Telefonu

8 Çekirdek MediaTek
Android 9.0 Pie
Çift Sim Kart
Batarya 4000 mAh
Dahili Hafıza 32 GB
Ram 2 GB
6.1'' IPS Ekran
Arka Kamera 13+2 MP
Ön Kamera 5 MP
Yüz Tanıma

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Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık

Rubber Kaplama
• 400 mAh Pil Kapasitesi
• 10 Metre Çekim Menzil
• Dahili mikrofon sayesinde telefon görüşmesi yapabilme

3
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Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

Type-C ve Micro Usb çıkışlı
• Akıllı şarj desteği

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Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz

Termal akım koruma
• 3 adet USB girişi
• Kısa devre koruma
• Yüksek ısıya karşı dayanıklı
• Gerçek bakır iletken
• ~2 metre yüksek akım dirençli kablo

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Kablosuz Mouse

1000 DPI
• 3 Tuşlu Mouse kullanım
• Kaymaz rubber silindir
• 10 metre çekim mesafesi

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Kablosuz Klavye Mouse Set

Türkçe Q Klavye
• 105 Tuşlu Klavye
• 1000 DPI Mouse
• 3 Tuşlu Mouse kullanım
• Kaymaz rubber silindir
• 10 metre çekim mesafesi
• Optik sensör

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1 TB taşınabilir Harddisk 3.0

USB 3.0 bağlantısı sayesinde tüm aktarım işlemlerinizi hızlı ve güvenli
• Modern ve şık tasarım
• Windows, Mac ve Linus çalışma sistemlerini destekler.

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Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı

Çarşaf : 160 cm x 200 cm ±5 cm
• Yastık Kılıfı : 50 cm x 70 cm ( 2 adet)
• %100 pamuk

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