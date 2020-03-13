BİM 13 Mart 2020 aktüel ürünler! BİM bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Smart vücut analiz baskülünün yer aldığı katalogda, temizlik ürünleri, mutfak gereçleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler



13 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Mart tarihinde pek çok ürüne yer verecek. İşte o ürünlerden bazıları ve özellikleri;



Galaxy A70 Cep Telefonu

• 6.7”1080x2400 FHD Super Amoled ekran

• Video UHD (3840 x 2160) @30fps

• Ram 6 GB

• Yüz Tanıma

• Pil Gücü 4500 mAh

• Android 9.0

• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)

• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)

• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu

• Ağırlık ~183 gr

• Süper Hızlı Şarj 25 W

• Dahili Hafıza 128 GB

• Arttırılabilir Hafıza 512 GB