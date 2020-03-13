BİM 13 Mart 2020 aktüel ürünler! BİM bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Samsung marka akıllı telefon tencere, 13 Mart tarihinde dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan BİM 13 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisindeki bluetooth kulaklık de dikkat çeken bir diğer ürün oluyor. Polosmart akıllı bileklik, boks torbası, karın egzersizi aleti de BİM 13 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
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BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Smart vücut analiz baskülünün yer aldığı katalogda, temizlik ürünleri, mutfak gereçleri, yemek setleri de dikkat çekiyor. İşte, 13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
13 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Mart tarihinde pek çok ürüne yer verecek. İşte o ürünlerden bazıları ve özellikleri;
Galaxy A70 Cep Telefonu • 6.7”1080x2400 FHD Super Amoled ekran • Video UHD (3840 x 2160) @30fps • Ram 6 GB • Yüz Tanıma • Pil Gücü 4500 mAh • Android 9.0 • Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0) • 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz) • Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu • Ağırlık ~183 gr • Süper Hızlı Şarj 25 W • Dahili Hafıza 128 GB • Arttırılabilir Hafıza 512 GB
2
Polosmart Akıllı Bileklik • 0.96 inch TFT ekran • Pil kapasitesi: 90 mAh • Titreşimli uyarı
3
Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh • Güvenli ve hızlı şarj için akıllı koruma sistemi • Çıkış: 1 adet 5W/1A güçlü USB ve 1 adet 10W/2.1A gücüne sahip USB
4
Smart Vücut Analiz Baskülü • Yağ, Kas, Kemik ölçümü yapılabilir • Bluetooth ile telefona bağlanabilir ve geçmiş kilo bilgisini telefona kaydeder • Çalışma sistemi: USB ile şarj edilir (dahili batarya mevcuttur) • Ekranda sıcaklık derecesini gösterir
5
Tek Fiyat Plastik Ürünler 2 • Wc Tek Fırça • Tuvalet Gider Kapağı • Kuğu Temizlik Fırçası • Hanımeli Süpürge • süngerli Camsil • Damla Camsil • Defne İkili Gırgır
6
4 Yönlü Egzersiz Seti • Kolları ve bacakları aynı anda çalıştırmak için halkaları çarpı • Gövde, kol ve bacak egzersizleri içindir. • Halkalar ayrı ayrı da kullanılabilir.
7
Boks Torbası • Askı zinciri dahildir
8
Pilates Topu • 65 cm çap • Pompa dahil
9
Pilates Matı • NBR silinebilir malzeme • Taşıma sapı • ~173 X 61cm • 10 mm alınlık