BİM 12 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı! BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta da yeni ürünler geliyor. Raflara cuma günü fırsat ürünleri eklenecek. 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde premium standlı blender 199 TL, mini tost makinesi 169 TL, iki katlı sefer tası 59,90 TL, ölçülü narenciye sıkacağı 13,50 TL, 2’li porselen kupa 22,90 TL fiyatı ile yer alıyor.
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BİM aktüel kataloğunda bu hafta nelerin olduğu merak ediliyor. Markete sefer tasından blendera, oyuncaktan tost makinesine, tepsiden tencereye kadar çok çeşitli ürünler gelecek. BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde yuvarlak tepsi 49,90 TL, dikdörtgen tepsi 49,90 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, çift kişilik nevresim takımı149 TL, derin tencere 69,90 TL fiyatı ile bulunuyor