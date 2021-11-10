BİM 12 Kasım aktüel kataloğu yayımlandı! BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel kataloğunda bu hafta nelerin olduğu merak ediliyor. Markete sefer tasından blendera, oyuncaktan tost makinesine, tepsiden tencereye kadar çok çeşitli ürünler gelecek. BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde yuvarlak tepsi 49,90 TL, dikdörtgen tepsi 49,90 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, çift kişilik nevresim takımı149 TL, derin tencere 69,90 TL fiyatı ile bulunuyor