BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu

BİM 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Markete bu hafta da cuma günü birçok yeni ürün gelecek. 11 Eylül BİM kataloğu içerisinde el mikseri 99,90 TL, fincanlı filtre kahve makinesi 129,90 TL, cam ankastre set 1.199 TL, çok amaçlı dolap 199 TL, blender seti 189 TL, 12 parça kahve fincan seti 24,90 TL, çay makinesi 149, 90 TL, çelik makarna süzgeci 13,90 TL, sürahi 14,90 TL, yazıcı 299 TL, buharlı mop 299 TL, dijital alarmlı saat 59,90 TL, mini ütü masası 29,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…