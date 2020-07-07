BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM kataloğuı

10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta neler var? Bu hafta broşürü içerisinde drone 499 TL, scooter 149 TL, basınçlı yıkama makinesi 279 TL, ışıklı dijital kompresör 89,90 TL, oto güneşlik 9,95 TL, 2’li yan cam perdesi makaralı 49,90 TL, vakumlu araç telefon tutucu 14,90 TL, telefon tutucu 14,90 TL fiyatı ile bulunuyor.