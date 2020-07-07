BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM kataloğuı
BİM aktüel ürünleri her hafta cuma günü raflara ekleniyor. 10 Temmuz BİM broşürü içerisinde drone 499 TL, scooter 149 TL, çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü 44,90 TL, çok amaçlı tek kişilik yatak örtüsü 34,90 TL, akıllı bileklik 59,90 TL, tek kullanımlık seccade 19,90 TL, çiftli ayakkabı rampası 2,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı…
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10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta neler var? Bu hafta broşürü içerisinde drone 499 TL, scooter 149 TL, basınçlı yıkama makinesi 279 TL, ışıklı dijital kompresör 89,90 TL, oto güneşlik 9,95 TL, 2’li yan cam perdesi makaralı 49,90 TL, vakumlu araç telefon tutucu 14,90 TL, telefon tutucu 14,90 TL fiyatı ile bulunuyor.