BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’de bu hafta neler var?

BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisine yine birçok yeni ürün bulunuyor. Markette her hafta cuma günü yeni fırsat ürünleri raflara ekleniyor. Bu hafta markete saç kurutma makinesi 75 TL, saç düzleştirici 59 TL, titreşimli yüz temizleme cihazı 39,90 TL, el dikiş makinesi 49,90 TL, 5’li ahşap askı 34,90 TL fiyatı ile geliyor.