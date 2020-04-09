BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’de bu hafta neler var?
10 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta markete salı ve cuma günleri fırsat ürünleri geliyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı fırsat ürünlerini almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta kataloğu içerisinde saç kurutma makinesi 75 TL, saç düzleştirici 59 TL, titreşimli yüz temizleme cihazı 39,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte kataloğun tamamı…
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BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisine yine birçok yeni ürün bulunuyor. Markette her hafta cuma günü yeni fırsat ürünleri raflara ekleniyor. Bu hafta markete saç kurutma makinesi 75 TL, saç düzleştirici 59 TL, titreşimli yüz temizleme cihazı 39,90 TL, el dikiş makinesi 49,90 TL, 5’li ahşap askı 34,90 TL fiyatı ile geliyor.