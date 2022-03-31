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BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta neler var?

#BİM#BİM 1 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu#BİM'de Bu Hafta

Sınırlı sayıdaki ürünleri, avantajlı fiyatlarla sunan BİM'in aktüel kampanyaları devam ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirim günü olan 1 Nisan’da kısa bir süre kala paylaşıldı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel listeye göre; BİM’de bu hafta birbirinden farklı kategorilerde cazip indirimler müşterileri bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu...

1/6BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var

BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta çay makinesi 399,00 TL, el blender'ı 199,00 TL, kamp sandalyesi 99,90 TL, bantlı yer sofrası 109,00 TL, nostaljik radyo 239,00 TL'den satışa sunulacak.

2/6BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
3/6BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
4/6BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
5/6BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
6/6BİM 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta neler var
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#BİM#BİM 1 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu#BİM'de Bu Hafta