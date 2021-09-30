1 Ekim BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu

BİM 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market raflarına her hafta yeni ürünler ekleniyor. Markete bu hafta birçok spor aleti ve spor giyim ürünü geliyor. Broşür içerisinde mini masaj aleti 19,90 TL, akıllı bileklik 59,90 TL, kapüşonlu fileli spor takımı 125 TL, eşofman takımı 109 TL, kapüşonlu sweatshirt 59,90 TL, spor ayakkbı 49,90 TL fiyatı ile yer alıyor.