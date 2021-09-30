1 Ekim BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 1 Ekim BİM aktüel kataloğu içerisinde V-fit voit runmate katlanır akıllı koşu bandı 2,499 TL, barfiks çubuğu 49,90 TL, kinesiyoloji sporcu ağrı bandı 17,90 TL, el ve ayak bilek ağırlıkları 39,90 TL, fitness eldiveni 29,90 TL, boks torbası 49,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market raflarına her hafta yeni ürünler ekleniyor. Markete bu hafta birçok spor aleti ve spor giyim ürünü geliyor. Broşür içerisinde mini masaj aleti 19,90 TL, akıllı bileklik 59,90 TL, kapüşonlu fileli spor takımı 125 TL, eşofman takımı 109 TL, kapüşonlu sweatshirt 59,90 TL, spor ayakkbı 49,90 TL fiyatı ile yer alıyor.