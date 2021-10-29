Bilsen Pirpor kimdir, öldü mü? Bilsen Pirpor’un kaybında son durum
65 yaşındaki sevgilisi Yüksel Yıldırım'la birlikte yaşayan Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor'un cesedi bulundu. Lüleburgaz Deresi'nde bulunan dövmeli kadın cesedinin Bilsen Pirpor’a ait olduğu ortaya çıktı. Bilsen Pirpor'un en son 21 Ağustos 2021 tarihinde annesi ile telefon görüşmesi yaptığı ve o tarihten itibaren haber alınamadığı biliniyordu.
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Kırklareli'nde, 65 yaşındaki sevgilisi Yüksel Yıldırım'la birlikte yaşayan Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor'un kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. Bilsen Pirpor'un cansız bedeni derede bulundu. İlk başta kimliği tespit edilemeyen Bilsen Pirpor'un kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
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Bilsen Pirpor ile birlikte yaşayan ancak farklı bir kadınla resmi nikahlı evli olduğu ifade edilen Yüksel Yıldırım'ın çelişkili ifadeleri şüphe bırakmıştı.
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Olay günü yaşananlarla ilgili ortaya çıkan farklı bilgiler ise şüphe oklarını Yüksel Yıldırım'a çevirmişti. Kayıp kadının telefonunu bularak Yıldırım'a ulaştıran Ahmet Tezcan, bulduğu telefonun sağlam olduğunu dile getirmişti. Kaybolan kadının sevgilisi ise gelen telefonun kullanılamaz halde olduğunu savunmuştu. Tezcan ve Yıldırım'ın açıklamalarının çeliştiği bir diğer nokta ise 'pasaport' oldu. Tezcan, Bilsen Pirpor'a ait bir pasaport bulmadığını ifade ederken Yıldırım, Ahmet Tezcan'ın kendisine sevgilisinin pasaportunu getirdiğini öne sürmüştü.
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Birlikte yaşadığı sevgilisinin kaybıyla ilgili başına bir şey getirmiş olabileceği de düşünülen Yıldırım’ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıkmıştı. Bilsen Pirpor'un ölümünün aydınlatılmasına ilişkin araştırma süreci devam ediyor.