BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirme sonuç tarihi belli oldu! İşte BİLSEM takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait takvim paylaşıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?



2021-2022 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genelzihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin detayları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı.