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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirme sonuç tarihi belli oldu! İşte BİLSEM takvimi

#BİLSEM#BİLSEM Takvimi#Bilsem 2022

BİLSEM sonuçları öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere eğitim imkanı sunulan BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin detayları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

1/4BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Bireysel değerlendirme sonuç tarihi belli oldu İşte BİLSEM takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait takvim paylaşıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genelzihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin detayları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı.

2/4BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Bireysel değerlendirme sonuç tarihi belli oldu İşte BİLSEM takvimi

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

3/4BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Bireysel değerlendirme sonuç tarihi belli oldu İşte BİLSEM takvimi

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

4/4BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Bireysel değerlendirme sonuç tarihi belli oldu İşte BİLSEM takvimi

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

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