BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 BİLSEM sonuç tarihi
2021 BİLSEM sonuçları binlerce öğrenci ve velisi tarafından heyecanla bekleniyor. Bireysel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından BİLSEM sonuçları için de geri sayım devam ediyor. BİLSEM'in güncellenen takvimine göre, BİLSEM sonuçları temmuz ayı içerisinde açıklanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 BİLSEM sonuç tarihi
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BİLSEM mülakatları tamamlandı. Bireysel değerlendirme aşamasının geride kalması ile, öğrencilerin velilerin sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması beklenen BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi takvimle paylaşıldı. 2021 takvimine göre BİLSEM sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
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Sonuçlara itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilir. İtirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacaktır.
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BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ 2021
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi