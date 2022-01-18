BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih detayları

BİLSEM sonuçları için takvim detayları paylaşıldı. Genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere eğitim imkanı sunulan BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin detayları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.