BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih detayları

BİLSEM sonuçları için takvim detayları paylaşıldı. Genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere eğitim imkanı sunulan BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin detayları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
BİLSEM sonuçları olarak bilinen, başvuruda bulunan öğrencilerin uygunluk durumunun kontrol edilip onay verildiği ön değerlendirme sonuçları, 2 Şubat tarihinde açıklanacak.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.