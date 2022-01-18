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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih detayları

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BİLSEM sınav sonuçları, değerlendirme aşamasına girilmesinin akabinde merakla araştırılmaya başlandı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait takvim paylaşıldı. Buna göre gözlem formları doldurulan öğrencilerin ön değerlendirme kapsamına alınıp alınmadığı, takvim içerisinde netlik kazanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

1/5BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Tarih detayları

BİLSEM sonuçları için takvim detayları paylaşıldı. Genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere eğitim imkanı sunulan BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin detayları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları olarak bilinen, başvuruda bulunan öğrencilerin uygunluk durumunun kontrol edilip onay verildiği ön değerlendirme sonuçları, 2 Şubat tarihinde açıklanacak.

3/5BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Tarih detayları

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

4/5BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Tarih detayları

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

5/5BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak Tarih detayları

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

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