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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 11:26 | 

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 BİLSEM sınav sonuçları için tarih verdi

BİLSEM sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. 4 Ocak’ta başlayan BİLSEM sınavları 11 Ekim tarihinde sona ermişti. Sınavın sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB’in 2020 BİLSEM sınav sonuçları için verdiği tarih…

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle BİLSEM sınavının sonuçları duyuruldu. BİLSEM sınav sonuçları, MEB'in yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak.

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Yayımlanan takvime göre, BİLSEM Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

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Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

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