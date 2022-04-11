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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM sonuçlarında son durum

#MEB#BİLSEM#BİLSEM Sonuçları

Bilim ve Sanat Merkezleri'nin okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler için uyguladığı BİLSEM sınavının sonuçları için öğrenci ve velilerin heyecan dolu bekleyişi devam ediyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/4BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 2022 BİLSEM sonuçlarında son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği BİLSEM sınavının ardından gözler sonuç açıklama tarihinde. Mayıs ayının içinde açıklanması öngörülen sonuçlar değerlendirme işleminin uzaması nedeniyle henüz açıklanmadı. İşte, BİLSEM sonuçlarının erişime açılacağı tarih...

2/4DEĞERLENDİRME UZADI

DEĞERLENDİRME UZADI

19 Şubat tarihinde BİLSEM ön değerlendirme süreci uzun bir süredir devam ediyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacak.

3/4SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

4/4BİLSEM HAKKINDA

BİLSEM HAKKINDA

Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM olarak bilinen sistem ile Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak isimlendirilebilir.

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#MEB#BİLSEM#BİLSEM Sonuçları