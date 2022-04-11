BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM sonuçlarında son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği BİLSEM sınavının ardından gözler sonuç açıklama tarihinde. Mayıs ayının içinde açıklanması öngörülen sonuçlar değerlendirme işleminin uzaması nedeniyle henüz açıklanmadı. İşte, BİLSEM sonuçlarının erişime açılacağı tarih...
19 Şubat tarihinde BİLSEM ön değerlendirme süreci uzun bir süredir devam ediyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacak.
Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM olarak bilinen sistem ile Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak isimlendirilebilir.